Тихоокеанское
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14:43, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске открыт приём заявок на ежегодный конкурс «Лучший управдом»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший управдом». Его организует департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска.

Основная задача конкурса – мотивировать собственников активнее участвовать в управлении многоквартирными домами, формировать советы и выбирать председателей, ведь именно от неравнодушия горожан напрямую зависит комфорт и качество жизни в областном центре.

Принять участие в конкурсе «Лучший управдом» могут граждане РФ - действующие председатели или члены советов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа.

Документы принимаются  до 31 августа.

Для участия необходимо подготовить:

  • заявкуна участие в конкурсе;
  • анкету участникаконкурса с приложением;
  • опись документов;
  • дополнительные материалы (рекомендательные и благодарственные письма, презентационные материалы, статьи, копии дипломов).

Все дополнительные материалы необходимо предоставить в виде ксерокопий или отсканированных копий, заверенных подписью председателя совета многоквартирного дома, с указанием даты объявления конкурса.

Документы можно направить в департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска:

  • в электронном виде на почту (скан-копии): dgh@yuzhno-sakh.ru(в теме письма обязательно укажите «На конкурс «Лучший управдом»);
  • почтовым отправлением по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64А.

Более подробную информацию можно получить по телефону 300-469 (доб. 1, 2).

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