В Южно-Сахалинске открыт приём заявок на ежегодный конкурс «Лучший управдом»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший управдом». Его организует департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска.

Основная задача конкурса – мотивировать собственников активнее участвовать в управлении многоквартирными домами, формировать советы и выбирать председателей, ведь именно от неравнодушия горожан напрямую зависит комфорт и качество жизни в областном центре.

Принять участие в конкурсе «Лучший управдом» могут граждане РФ - действующие председатели или члены советов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа.

Документы принимаются до 31 августа.

Для участия необходимо подготовить:

заявкуна участие в конкурсе;

анкету участникаконкурса с приложением;

опись документов;

дополнительные материалы (рекомендательные и благодарственные письма, презентационные материалы, статьи, копии дипломов).

Все дополнительные материалы необходимо предоставить в виде ксерокопий или отсканированных копий, заверенных подписью председателя совета многоквартирного дома, с указанием даты объявления конкурса.

Документы можно направить в департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска:

в электронном виде на почту (скан-копии): dgh@yuzhno-sakh.ru( в теме письма обязательно укажите «На конкурс «Лучший управдом») ;

; почтовым отправлением по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64А.

Более подробную информацию можно получить по телефону 300-469 (доб. 1, 2).