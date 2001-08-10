В Южно-Сахалинске открыт приём заявок на ежегодный конкурс «Лучший управдом»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший управдом». Его организует департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска.
Основная задача конкурса – мотивировать собственников активнее участвовать в управлении многоквартирными домами, формировать советы и выбирать председателей, ведь именно от неравнодушия горожан напрямую зависит комфорт и качество жизни в областном центре.
Принять участие в конкурсе «Лучший управдом» могут граждане РФ - действующие председатели или члены советов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа.
Документы принимаются до 31 августа.
Для участия необходимо подготовить:
- заявкуна участие в конкурсе;
- анкету участникаконкурса с приложением;
- опись документов;
- дополнительные материалы (рекомендательные и благодарственные письма, презентационные материалы, статьи, копии дипломов).
Все дополнительные материалы необходимо предоставить в виде ксерокопий или отсканированных копий, заверенных подписью председателя совета многоквартирного дома, с указанием даты объявления конкурса.
Документы можно направить в департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска:
- в электронном виде на почту (скан-копии): dgh@yuzhno-sakh.ru(в теме письма обязательно укажите «На конкурс «Лучший управдом»);
- почтовым отправлением по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64А.
Более подробную информацию можно получить по телефону 300-469 (доб. 1, 2).
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