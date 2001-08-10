В Южно-Сахалинске прошел благотворительный фестиваль для будущих школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне 1 сентября в Доме профсоюзов Южно-Сахалинска прошла благотворительная акция-фестиваль «Собери ребенка в школу», организованная Сахалинской областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ. В мероприятии приняли активное участие специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Тарасова, поддержавшие инициативу по подготовке будущих первоклассников к началу учебного года.

Для детей, которым предстояло впервые переступить школьный порог, была подготовлена насыщенная концертно-игровая программа. Юных гостей развлекали зажигательными песнями участники ансамбля современной народной песни «Русский терем», а воспитанники студии акробатического танца демонстрировали впечатляющие номера современной хореографии. Библиотекари внесли свой творческий вклад в праздник, проведя для ребят тематический мастер-класс. Первоклассники с большим увлечением мастерили яркие закладки для книг, которые станут их верными спутниками в процессе обучения.

Организаторы акции уверены, что подобные инициативы помогают создать по-настоящему праздничное настроение перед началом учебного года и оказать адресную поддержку семьям, нуждающимся в помощи при сборе детей в школу. Теперь у юных читателей появились необходимые канцелярские принадлежности и уникальные помощники для чтения, созданные собственными руками. Библиотекари присоединяются к поздравлениям и желают всем школьникам отличных оценок, интересных открытий и легкой учебы.