Спорт в каждом дворе: как Южно-Сахалинск поддерживает здоровый образ жизни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске набирают популярность дворовые и общественные пространства с качественной спортивной инфраструктурой. Площадки многоквартирных домов (МКД) ежедневно собирают десятки горожан-единомышленников.

Особенно востребованы такие объекты среди школьников во время летних каникул. Они выполняют не только спортивную, но и важную социальную функцию - становятся полноценными пространствами для живого общения и командного взаимодействия.

София Морозова увлекается футболом. На поле уверенно ведёт мяч и может ловко обыграть соперника. База для тренировок - всегда рядом. В городе есть всё необходимое для оттачивания спортивных навыков, уверена школьница.

- Достаточно выйти с друзьями во двор. Можно даже в соседний. Главное, что нам нужно - это поле с качественным покрытием или «коробка» с баскетбольными кольцами, - делится южносахалинка.

Сегодня в островной столице физической культурой регулярно занимаются порядка 120 000 горожан. Секрет такой популярности прост - спорт в Южно-Сахалинске становится по-настоящему доступным. При этом логика городской среды проста: захотел потренироваться - выходи из дома. Во дворах города сегодня обустроены 143 современные площадки.

- Чтобы заниматься спортом нужно лишь желание. Этим летом мы с друзьями решили сыграть в волейбол в свободное время. Начали - и вот, у нас уже есть целая дворовая лига! Соратники по мячу нашлись быстро, - рассказал Данил Багин.

А для Владислава Шекунова спорт - это дисциплина и железный характер. Южносахалинец посещает баскетбольную секцию, а уличная площадка во дворе стала для него отличной возможностью закрепить навыки и тренироваться в удобное время.

- Игра на уличной площадке - это совсем другая атмосфера. Свежий воздух и настоящий командный азарт. Здорово, что можно выйти во двор, когда захочешь, и устроить динамичную игру, - уверен Владислав.

Общественные и дворовые пространства в Южно-Сахалинске оснащены необходимой инфраструктурой: от силовых тренажёров и хоккейных «коробок» до площадок с воркаут-зонами. Все эти объекты доступны жителям и гостям города, а кроме того - рассчитаны на людей любого возраста.

Сегодня Южно-Сахалинск уверенно доказывает, что для больших спортивных достижений и здорового образа жизни достаточно просто сделать первый шаг - во двор. А те, кто хочет стать участниками массовых спортивных событий или присоединиться к тренировкам на свежем воздухе, могут узнать актуальное расписание в канале «Мой спортивный Южный» (https://web.max.ru/-69623959355594 ). Также работает удобная интерактивная карта спортивных городских объектов, которая помогает найти подходящее место для занятий любыми видами спорта.