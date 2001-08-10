Спорт в каждом дворе: как Южно-Сахалинск поддерживает здоровый образ жизни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске набирают популярность дворовые и общественные пространства с качественной спортивной инфраструктурой. Площадки многоквартирных домов (МКД) ежедневно собирают десятки горожан-единомышленников.
Особенно востребованы такие объекты среди школьников во время летних каникул. Они выполняют не только спортивную, но и важную социальную функцию - становятся полноценными пространствами для живого общения и командного взаимодействия.
София Морозова увлекается футболом. На поле уверенно ведёт мяч и может ловко обыграть соперника. База для тренировок - всегда рядом. В городе есть всё необходимое для оттачивания спортивных навыков, уверена школьница.
- Достаточно выйти с друзьями во двор. Можно даже в соседний. Главное, что нам нужно - это поле с качественным покрытием или «коробка» с баскетбольными кольцами, - делится южносахалинка.
Сегодня в островной столице физической культурой регулярно занимаются порядка 120 000 горожан. Секрет такой популярности прост - спорт в Южно-Сахалинске становится по-настоящему доступным. При этом логика городской среды проста: захотел потренироваться - выходи из дома. Во дворах города сегодня обустроены 143 современные площадки.
- Чтобы заниматься спортом нужно лишь желание. Этим летом мы с друзьями решили сыграть в волейбол в свободное время. Начали - и вот, у нас уже есть целая дворовая лига! Соратники по мячу нашлись быстро, - рассказал Данил Багин.
А для Владислава Шекунова спорт - это дисциплина и железный характер. Южносахалинец посещает баскетбольную секцию, а уличная площадка во дворе стала для него отличной возможностью закрепить навыки и тренироваться в удобное время.
- Игра на уличной площадке - это совсем другая атмосфера. Свежий воздух и настоящий командный азарт. Здорово, что можно выйти во двор, когда захочешь, и устроить динамичную игру, - уверен Владислав.
Общественные и дворовые пространства в Южно-Сахалинске оснащены необходимой инфраструктурой: от силовых тренажёров и хоккейных «коробок» до площадок с воркаут-зонами. Все эти объекты доступны жителям и гостям города, а кроме того - рассчитаны на людей любого возраста.
Сегодня Южно-Сахалинск уверенно доказывает, что для больших спортивных достижений и здорового образа жизни достаточно просто сделать первый шаг - во двор. А те, кто хочет стать участниками массовых спортивных событий или присоединиться к тренировкам на свежем воздухе, могут узнать актуальное расписание в канале «Мой спортивный Южный» (https://web.max.ru/-69623959355594 ). Также работает удобная интерактивная карта спортивных городских объектов, которая помогает найти подходящее место для занятий любыми видами спорта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня МТС и Министерство образования на Сахалине подписали соглашение о цифровом развитии образования и культуры
10:20 Сегодня Новая мера поддержки семей с низким доходом: как получить помощь в Сахалинской области
09:49 Сегодня В Южно-Сахалинске закрытый полигон ТКО оснащают камерами высокого разрешения
10:56 Сегодня Южносахалинцам сообщают о местах продажи свежей рыбы
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:35 21 Августа В преддверии празднования вводятся временные ограничения движения и парковки транспорта
15:59 20 Августа В Южно-Сахалинске почтили память губернатора Игоря Фархутдинова и погибших в авиакатастрофе 2003 года
11:25 20 Августа На Сахалине проверяют готовность международного воздушного терминала к первым рейсам
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
Выбор редакции
- 17:42 Сегодня Спорт в каждом дворе: как Южно-Сахалинск поддерживает здоровый образ жизни
- 17:15 Сегодня Южно-Сахалинск обновляет общественные пространства
- 16:12 Сегодня Южно-Сахалинск отпразднует День города с помощью национальных деревень
- 15:28 Сегодня Сапёры ВВО на острове Шумшу уничтожили 563 взрывоопасных предмета
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?