Южно-Сахалинск обновляет общественные пространства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лето в областном центре — время активного благоустройства: в городе вместе с дорожным ремонтом активно обустраиваются новые общественные пространства и скверы. Их строительство, а также содержание и ремонт находятся на особом контроле профильных структур администрации и мэра Сергея Надсадина.

Один из знаковых для города объектов – новое общественное пространство в районе дома № 247 по проспекту Мира, рядом с детским садом «Малыш». Инспекционную проверку здесь провел глава областной столицы: он заслушал доклады подрядной организации, управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также пообщался с горожанами.

Напомним, о необходимости привести территорию в 9-м микрорайоне в порядок ранее высказывались сами жители, в том числе во время встреч с главой города и губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Рядом находятся школа и детский сад, в микрорайоне проживает много семей с детьми, поэтому уютная зона отдыха здесь была необходима.

Администрация поддержала инициативу людей: в прошлом году проект вынесли на рейтинговое голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», где он, наряду с бульваром в Дальнем, набрал наибольшее число голосов и получил реализацию в этом сезоне. Пространство построено с учетом пожеланий людей: здесь появились игровая зона, скамейки, пешеходные связи, уличное освещение. Также будет выполнено подключение к системе «Безопасный город».

– На всех этапах много общались с жителями. Люди здесь очень активные, высказывали свои пожелания. В итоге появилась комфортная благоустроенная зона. Все насаждения после завершения работ будут взяты на контроль профильным отделом. Далее вместе с депутатом продолжим работу: при необходимости и по желанию горожан обустроим новые клумбы, чтобы пространство оставалось красивым и любимым местом, – сказал Сергей Надсадин.

Еще одна территория – бульвар Студентов. Напомним, неделей ранее глава города в ходе выездной рабочей встречи обозначил подрядной организации четкие требования по устранению замечаний. Насколько эффективно ведется эта работа, сегодня проверил первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук. Он отметил, что динамика есть: благоустройство продолжается как силами городских служб, так и подрядчика – в рамках гарантийных обязательств.

– Завершается восстановление газонной части, ведется шлифовка бетонных оснований скамеек и обновляются деревянные элементы. К понедельнику все мероприятия будут выполнены. Параллельно заканчивается ремонт здания и благоустройство территории вокруг него. К 1 сентября планируется полностью привести в порядок это пространство, – отметил Андрей Ковальчук.