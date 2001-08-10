Сапёры ВВО на острове Шумшу уничтожили 563 взрывоопасных предмета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международная поисковая экспедиция «По следам Курильского десанта» на острове Шумшу невозможна без масштабной работы военных инженеров: территория до сих пор хранит боеприпасы времен Второй мировой войны. Безопасность поисковиков обеспечивают военнослужащие инженерного подразделения Восточного военного округа, они провели поэтапное разминирование острова.

На данный момент военными инженерами обнаружено и уничтожено 563 взрывоопасных предмета, в том числе гранаты, минометные мины, артиллерийские снаряды.

На сегодняшний день военнослужащие инженерного подразделения армейского корпуса Восточного военного округа с острова Сахалин завершили работу на Курильском острове Шумшу.

Саперы совместно с поисковиками провели инженерную разведку и очистку острова от боеприпасов времён Второй мировой войны. Это позволяет вести поиски на ранее неисследованных участках и гарантировать безопасность участников экспедиции.

Экспедиция на Шумшу — это не просто поиск останков. Это способ сохранить память, вернуть имена и дать каждому павшему право быть названным по имени.