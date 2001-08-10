Тихоокеанское
информационное агентство
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15:28, | Новости общества Сахалина и Курил

Сапёры ВВО на острове Шумшу уничтожили 563 взрывоопасных предмета

Сапёры ВВО на острове Шумшу уничтожили 563 взрывоопасных предмета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международная поисковая экспедиция «По следам Курильского десанта» на острове Шумшу невозможна без масштабной работы военных инженеров: территория до сих пор хранит боеприпасы времен Второй мировой войны. Безопасность поисковиков обеспечивают военнослужащие инженерного подразделения Восточного военного округа, они провели поэтапное разминирование острова.

На данный момент военными инженерами обнаружено и уничтожено 563 взрывоопасных предмета, в том числе гранаты, минометные мины, артиллерийские снаряды.

На сегодняшний день военнослужащие инженерного подразделения армейского корпуса Восточного военного округа с острова Сахалин завершили работу на Курильском острове Шумшу.

Саперы совместно с поисковиками провели инженерную разведку и очистку острова от боеприпасов времён Второй мировой войны. Это позволяет вести поиски на ранее неисследованных участках и гарантировать безопасность участников экспедиции.

Экспедиция на Шумшу — это не просто поиск останков. Это способ сохранить память, вернуть имена и дать каждому павшему право быть названным по имени.

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