Сапёры ВВО на острове Шумшу уничтожили 563 взрывоопасных предмета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Международная поисковая экспедиция «По следам Курильского десанта» на острове Шумшу невозможна без масштабной работы военных инженеров: территория до сих пор хранит боеприпасы времен Второй мировой войны. Безопасность поисковиков обеспечивают военнослужащие инженерного подразделения Восточного военного округа, они провели поэтапное разминирование острова.
На данный момент военными инженерами обнаружено и уничтожено 563 взрывоопасных предмета, в том числе гранаты, минометные мины, артиллерийские снаряды.
На сегодняшний день военнослужащие инженерного подразделения армейского корпуса Восточного военного округа с острова Сахалин завершили работу на Курильском острове Шумшу.
Саперы совместно с поисковиками провели инженерную разведку и очистку острова от боеприпасов времён Второй мировой войны. Это позволяет вести поиски на ранее неисследованных участках и гарантировать безопасность участников экспедиции.
Экспедиция на Шумшу — это не просто поиск останков. Это способ сохранить память, вернуть имена и дать каждому павшему право быть названным по имени.
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