Образовательные технологии: как московские платформы объединяют школы России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Столичная система образования, признанная одной из лучших в мире, активно передает свой опыт регионам. Как сообщил член Бюро Высшего совета Единой России, мэр Москвы Сергей Собянин, ключевым инструментом этого взаимодействия стал проект «Взаимообучение городов» Корпоративного университета московского образования, который реализуется с 2017 года.

За это время более 490 тысяч региональных педагогов приняли участие в свыше 2,6 тысячи образовательных интенсивов. Москва приняла делегации из более чем 40 субъектов Федерации, включая Красноярский край, Республику Хакасия и Ямало-Ненецкий автономный округ. За десять лет работы проекта состоялось около 40 масштабных онлайн-конференций, на которых представлялись эффективные управленческие и педагогические практики.

Важным направлением сотрудничества стала работа на базе Московского городского педагогического университета (МГПУ). Там проходит Международная научно-практическая конференция «Теория и практика предпрофессионального образования», участниками которой за два года стали свыше 5 тысяч человек из Москвы и 18 регионов России. В 2025 году запущена программа повышения квалификации «Лучшие образовательные практики инновационных школ Москвы» — ее уже прошли 120 педагогов и руководителей школ.

В МГПУ разработали уникальные симуляционные тренажеры с дистанционным доступом, охватывающие задачи от управленческих решений до выстраивания диалога с родителями и подростками.

«Для педагогов из регионов доступны все форматы взаимодействия: можно приехать в столичную школу на стажировку, подключиться к вебинару, получить консультацию онлайн или пройти курс на тренажере-симуляторе. Это делает наши образовательные практики доступными для профессионального роста педагогов и управленцев из любого уголка России», — подчеркнул Сергей Собянин.

Особое внимание уделяется масштабированию цифровых сервисов «Московской электронной школы» (МЭШ). Подсистемы и сервисы платформы уже стали основой для региональных образовательных систем в Калужской, Московской, Тюменской областях, республиках Татарстан и Дагестан, а также в ЯНАО. Проект охватывает около 5 миллионов пользователей — учеников, родителей и педагогов — и более 4 тысяч школ. В Республике Татарстан, например, МЭШ работает во всех 1 390 школах, объединяя более 955 тысяч пользователей.

С 1 сентября 2026 года к проекту присоединятся еще пять регионов: Республика Башкортостан, Республика Карелия, Вологодская, Мурманская и Тверская области. Это добавит около 3 тысяч школ и 2,3 миллиона пользователей. До конца года МЭШ планируется внедрить в 11 крупных регионах. С 2027/2028 учебного года функционал сервиса станет доступен и для колледжей.

Единая Россия содействует масштабированию московских образовательных решений на федеральный уровень, поддерживая межрегиональное сотрудничество и обмен лучшими практиками. Партия последовательно реализует Народную программу, в рамках которой по инициативе президента и при поддержке Единой России ведется строительство новых школ и кампусов мирового уровня.

Как отметил координатор партпроекта «Новая школа» в ЛНР Олег Коваль, Луганская Народная Республика активно перенимает опыт московских коллег при поддержке Единой России.

«Опираясь на опыт и всестороннюю поддержку со стороны руководства Москвы, система образования ЛНР в целом, и Луганска, как подшефного города в частности, развивается во всех направлениях! Московские специалисты на регулярной основе оказывают методическую помощь нашим педагогам, делятся опытом и реализуют совместные проекты», — уточнил Олег Коваль.

Передача проверенных образовательных практик выравнивает стартовые возможности детей по всей стране. Масштаб задачи — миллионы учеников, родителей и педагогов. Именно общие цифровые и методические стандарты превращают разрозненные локальные системы в единое образовательное пространство России.

«Мы видим, как с каждым годом открывается все больше новых перспектив не только для школ, но и для системы среднего профессионального образования на Сахалине. Особенно важно, что у нас внедряются цифровые сервисы — современные электронные платформы для обучения молодежи и повышения квалификации педагогов. Сегодня мы видим, как растет интерес к среднему профессиональному образованию: каждый третий выпускник подает документы в колледжи или техникумы. И мы должны быть готовы предложить ребятам современные инструменты обучения. Это, в первую очередь, доступ к электронной библиотеке, системам электронного дневника и журнала, профессиональным образовательным материалам. Кроме того, мы рассчитываем постоянно расширять возможности для наших преподавателей — перенять столичный опыт, пройти курсы повышения квалификации на тренажерах-симуляторах, получить новые знания для передачи студентам. Для Сахалинской области, где молодежь часто уезжает на материк за качественным образованием, это особенно актуально. Мы должны сделать так, чтобы наши ребята могли получать современные профессии, не покидая родной регион. Инвестиции в цифровые платформы и подготовку педагогов — это вклад в человеческий капитал и технологический суверенитет России», — отметил исполнительный секретарь Южно-Сахалинского местного отделения Единой России, директор Сахалинского техникума сервиса Денис Раздобреев.