Большинство сахалинцев хотят учиться цифровой безопасности — результаты исследования МТС и Авито

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС и онлайн-платформа Авито представили результаты совместного исследования цифровой грамотности дальневосточников, в том числе жителей Сахалинской области. Большинство (58%) опрошенных считают важным заботу о цифровой безопасности старшего поколения, а 78% островитян уверены, что технологические компании должны просвещать людей по этой теме.

По результатам опроса, самым распространённым советом старшим родственникам среди респондентов 18-44 лет стало правило не передавать личные данные третьим лицам (53%). На втором месте - предупреждение не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем (38%), на третьем - рекомендация не сообщать персональные данные незнакомцам (32%). В топ популярных советов также вошли: рекомендации совершать покупки только на проверенных площадках (20%), сравнивать цены на товары (16%) и использовать сложные пароли с двухфакторной аутентификацией (13%).

Дальневосточники старше 45 лет чаще всего обращаются за помощью в освоении конкретных приложений и сервисов - об этом сказали 22% опрошенных этой возрастной группы. Ещё 21% просят помочь разобраться с интернетом и смартфоном в целом, а 16% - настроить сервисы защиты от злоумышленников. При этом, 40% опрошенных не нуждаются в помощи при ориентировании в цифровой среде. Интересно, что 78% участников опроса считают, что цифровые компании должны давать прикладные советы по теме цифровой безопасности. Особенно востребованным форматом обучения оказались короткие видеоинструкции - их выбрали 63% респондентов старше 45 лет.

Результаты опроса также показали, что существенная часть сахалинцев уже пользуется сервисами на основе искусственного интеллекта для защиты в цифровой среде, включая виртуальных защитников в тарифах и ИИ-ассистентов. Особенно высокий результат среди молодой аудитории 18-44 лет - 52%.

«Результаты исследования чётко показывают, что дальневосточники старшего возраста хотят учиться и повышать свою цифровую грамотность. Мы видим запрос на понятные и практичные инструменты защиты. При этом, мы не только обучаем, но и ежедневно защищаем абонентов: развиваем сервисы блокировки спама, улучшаем ИИ-алгоритмы и ускоряем распознавание мошеннических вызовов. Так, сервис «Защитник» анализирует подозрительные звонки по сотням критериев и успешно блокирует их. Кроме того, он может защищать от мошеннических вызовов не только самого абонента, но и членов его семьи, что особенно это актуально для пожилых родителей», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.