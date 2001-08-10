Диспетчер Сахалинэнерго завоевал бронзу финала Спартакиады РусГидро в Красноярске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Красноярске проходит финальный этап главного спортивного корпоративного события — VIII Спартакиады Группы РусГидро. За медали и главный кубок борются 186 сильнейших спортсменов энергохолдинга из восьми сборных — лидеров отборочных этапов в группах «Юг», «Центр», «Волга», «Дальний Восток», «Сибирь», а также лучших атлетов по итогам корпоративных соревнований ДГК, ДРСК и ДЭК.
В программу финала вошли традиционные дисциплины — русский жим, плавание, многоборье, бадминтон, баскетбол и футбол. В этом году список пополнился новыми состязаниями: впервые в официальную программу включена дисциплина «гонка дронов». Также вне зачета в финале пройдут соревнования по бильярду.
Состязания принимают лучшие спортивные площадки Красноярска: Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга» с 50‑метровым бассейном, Центральный стадион, спорткомплексы «Сокол» и «Олимпиец».
Значимого успеха добился представитель ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) — диспетчер оперативно‑диспетчерской службы Восточного базового сетевого района (г. Поронайск) филиала «Распределительные сети» Сергей Соклаков. Ранее он одержал победу на отборочных соревнованиях в группе «Дальний Восток», а в финале подтвердил высокий уровень подготовки.
Выступая в дисциплине «русский жим» (жим штанги весом 75 кг от груди на максимальное количество повторений), Сергей показал блестящий результат — 82 повторения и занял третье место. Победу в дисциплине одержал Иван Лусников из группы «Центр» (85 повторений), серебро завоевал Эрик Лацоев из группы «Юг» (79 повторений). Напомним, что итоговое распределение мест зависит как от количества повторений, так и от собственного веса атлета.
Сахалинэнерго поздравляет Сергея Соклакова с бронзовой наградой финала Спартакиады и желает новых спортивных достижений!
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