В Южно-Сахалинске стартовала семейная группа дневного присмотра под эгидой нацпроекта «Семья»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре на базе детского сада №8 «Журавлёнок» открылась новая семейная группа дневного присмотра за детьми младшего дошкольного возраста. Её организовала южносахалинка, многодетная мама Ульяна Бронникова. Стоит отметить, что опыт работы подобных групп на базе детских садов в Южно-Сахалинске не новый. Эта деятельность активно ведётся в рамках национального проекта «Семья», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина.

Такая практика альтернативного дошкольного образования набирает популярность среди родителей детей дошкольного возраста как в областном центре, так и по всей стране. В городе работает уже несколько таких семейных групп.

Идея открыть одну из них, для мягкой адаптации своего ребёнка к детскому саду, пришла Ульяне ещё до рождения младшей дочери Дарины. Сейчас малышке год и восемь месяцев. Во время декретного отпуска южносахалинка получила профильное образование.

- Семейная группа находится у нас дома. Мне помогает моя единомышленница, которая также недавно стала мамой и прошла необходимое обучение педагогического профиля, - делится Ульяна Бронникова. - Эту семейную группу мы создали только для наших детей. Малыши находятся с нами дома, но при этом занимаются по утверждённой образовательной программе. Мы придерживаемся всех нормативов и графика.

В течение дня малыши гуляют на территории «Журавлёнка». На свежем воздухе общаются с другими ребятами и воспитателями. В таком формате знакомство с детским садом проходит более мягко для ребёнка и мамы, уверена Оксана Царёва.

- Очень удобно, что наши дети находятся вместе с нами. Мы постепенно знакомим их с графиком дошкольного учреждения, вместе гуляем на площадках, играем. Потом, когда наши малыши пойдут в детский сад на полный день, им будет гораздо легче пройти адаптацию, - рассказала младший воспитатель семейной группы Оксана Царёва.

Семейные группы располагаются на отдельной жилой площади, но при этом закреплены за конкретным дошкольным образовательным учреждением. Один из родителей становится сотрудником данного детского сада - воспитателем. Но для этого необходимо пройти соответствующее обучение.

- Семейная группа работает в соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, а также федеральной образовательной программой. В целом, возможность открывать такие группы на базе детских садов - это уникальная возможность для родителей. Она подчёркивает гибкость нашей системы образования, которая соответствует всем потребностям мам и пап. В том числе, в организации адаптации их малышей к детскому саду, - отметила заместитель заведующей детским садом №8 «Журавлёнок» Анастасия Бабенко.

В рамках такого сотрудничества дошкольное образовательное учреждение предоставляет различные виды помощи воспитателям семейных групп. В том числе, обеспечивает детей разовым питанием в соответствии со всеми санитарными требованиями.

Южносахалинцы, желающие создать свою семейную группу, могут обратиться за дополнительной информацией по номеру телефона: 312-687 (доб. 1).