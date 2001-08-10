QR-оплата проезда запустится в Южно-Сахалинске в сентябре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый сервис для оплаты проезда в полном объеме заработает в Южно-Сахалинске в сентябре: в рамках транспортной реформы QR-кодами поэтапно оснащают все муниципальные маршруты.
QR-коды станут удобной альтернативой наличным деньгам и банковским картам. Напомним, что сегодня терминалами безналичной оплаты оснащен весь общественный транспорт города, а для удобства пассажиров устройства установлены на входных группах. Теперь у горожан появится еще один, дополнительный вариант расчета за проезд.
Как рассказал генеральный директор ООО «Единый оператор ЮС» Александр Попов, интеграция нового программного продукта уже идет. Сервис работает на базе Системы быстрых платежей (СБП): пассажиру достаточно навести камеру смартфона и подтвердить операцию в приложении любого банка. QR-код будет отображен на экранах валидаторов и платежных терминалов вместе с привычной опцией оплаты картой.
Стоимость проезда при оплате по QR-коду, как и по банковской карте (безналичный расчет), составляет 50 рублей, при оплате наличными — 60 рублей.
– Жители также обращались с просьбой внедрить такую возможность. Эта практика сейчас активно набирает обороты по всей России. Специалисты оперативно отработали запрос пассажиров. Первые автобусы с возможностью оплаты по QR-коду уже курсируют на маршрутах № 2, 28 и 45. Полностью оснастить весь парк планируется к концу сентября, – отметил Александр Попов.
Вопрос контроля оплаты также решен технически: подтвердить факт транзакции пассажир сможет с помощью специального терминала контролера.
Развитие системы общественного транспорта в Южно-Сахалинске ведется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и находится на постоянном контроле мэра Сергея Надсадина. Внедрение удобных цифровых сервисов – часть системной работы, которая помогает сделать пассажирские перевозки доступными и удобными для всех горожан.
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