Полина Павлович стала второй на юниорском первенстве Европы по тяжелой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанница спортшколы Холмска Полина Павлович выступала в весовой категории до 69 кг в возрастной группе юниорок 13-17 лет. Подопечная тренера Максима Шейко в рывке подняла 86 кг, в толчке ей покорился вес 105 кг. Сумма двоеборья 191 кг принесла ей второе место.

Первенство Европы проходит в городе Приштине (Косово). Победителей и призеров определяют в двух возрастных группах (13-15 и 13-17 лет).

На помост вышли свыше 350 участников из 38 стран, а российская сборная в составе 32-х юных спортсменов выступает со своей национальной символикой.