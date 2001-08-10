Тихоокеанское
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15:08, | Новости спорта Сахалина и Курил

Полина Павлович стала второй на юниорском первенстве Европы по тяжелой атлетике

Полина Павлович стала второй на юниорском первенстве Европы по тяжелой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанница спортшколы Холмска Полина Павлович выступала в весовой категории до 69 кг в возрастной группе юниорок 13-17 лет. Подопечная тренера Максима Шейко в рывке подняла 86 кг, в толчке ей покорился вес 105 кг. Сумма двоеборья 191 кг принесла ей второе место.  

Первенство Европы проходит в городе Приштине (Косово). Победителей и призеров определяют в двух возрастных группах (13-15 и 13-17 лет).  

На помост вышли свыше 350 участников из 38 стран, а российская сборная в составе 32-х юных спортсменов выступает со своей национальной символикой.

 

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