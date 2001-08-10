Тихоокеанское
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15:49, | Новости спорта Сахалина и Курил

Три медали первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина взяли сахалинцы

Три медали первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина взяли сахалинцы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортсмены регионального Центра спортивной подготовки завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медали первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Новгороде.

Участниками соревнований стали 62 прыгуна в возрасте 15-19 лет из нескольких десятков регионов страны.

На 72-метровом трамплине Полина Пак и Никита Беленок завоевали золотые награды. Полина в двух попытках набрала 221,7 очков, Никита – 229,8 очков. На этом же трамплине третий результат удалось показать Дмитрию Серёгину, набравшему 217,9 очков.

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