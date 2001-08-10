Поронайский суд признал местного жителя виновным в взяточничестве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поронайским городским судом вынесен приговор по уголовному делу по обвинению местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий).
Суд установил, что в июне 2023 года осужденный, за содействие в незаконном получении права на управление маломерными моторными судами и в сдаче соответствующего экзамена без фактической проверки знаний, передал через посредника взятку в размере 45 000 рублей уполномоченным должностным лицам.
По результатам выполнения сторонами достигнутой договоренности осужденному незаконно выдано право на управление маломерными моторными судами.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере пятикратной суммы взятки – 225 000 рублей.
Арест, наложенный на автомобиль осужденного, сохранен до полной оплаты назначенного штрафа.
Приговор в законную силу не вступил.
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