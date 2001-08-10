«Кубок Сахалина» соберёт ветеранов русского хоккея в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международный турнир «Кубок Сахалина» по мини-хоккею с мячом среди ветеранов пройдет в Южно-Сахалинске с 4 по 7 сентября 2026 года. Начало матчей в 10:30.

Участниками турнира на ледовой арене Учебно-тренировочного центра «Восток» станут команды ветеранов хоккея старше 45 лет из Москвы, Читы, Хабаровска, Красноярска и островного региона.

Соревнования посвящены 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.

- Турнир станет площадкой для сохранения традиций русского хоккея, укрепления связи поколений и развития программы «Спортивное долголетие», - рассказал организаторы состязаний.

Матчи пройдут в формате двух таймов по 20 минут. Победители и призёры получат памятные кубки, а игроки и тренеры – медали и сувениры.