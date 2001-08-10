Молодежь Сахалинской области: 185 мероприятий, 30 ярмарок и сотни консультаций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года Кадровые центры провели 185 мероприятий — профтуры, деловые игры, тренинги, ярмарки вакансий и индивидуальные консультации
Молодые жители региона знакомились с профессиями не только на консультациях, но и непосредственно на предприятиях. Ребята посетили организации здравоохранения и образования, предприятия рыбной, добывающей и энергетической отраслей, ЖКХ и транспорта.
Еще одним форматом стали ярмарки вакансий. С начала года карьерные консультанты провели для молодежи более 30 таких встреч, где участники могли напрямую пообщаться с работодателями, узнать о требованиях к будущим сотрудникам и попробовать себя в самопрезентации.
«Наша задача — помочь молодому человеку заранее увидеть возможный профессиональный маршрут: познакомиться с востребованными профессиями, работодателями региона, понять свои сильные стороны и требования рынка труда. Такой подход позволяет сделать выбор специальности более осознанным и еще во время учебы понимать, какие шаги приведут к будущей работе», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Федеральный проект по профориентации и маршрутизации молодежи реализуется в рамках национального проекта «Кадры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Дополняют эту работу цифровые возможности портала «Работа России». Для молодежи здесь доступно более 20 сервисов — от профориентации и поиска вакансий до подготовки к собеседованию и общения с работодателями.
Получить индивидуальную консультацию и помощь в построении профессионального маршрута можно в любом Кадровом центре региона.
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