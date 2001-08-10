Почётные знаки «Доброволец Сахалинской области» вручили сотрудникам Центра молодежных инициатив
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественная церемония прошла в администрации города. Сегодня почетные знаки «Доброволец Сахалинской области» вручили сотрудникам Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска, а также волонтерам муниципалитета.
ЦМИ объединяет добровольческие организации областного центра и неравнодушных горожан — это тысячи человек разного возраста и профессий. Волонтеры задействованы в проведении знаковых городских мероприятий, а также федеральных и региональных проектов. Они помогают жителям в решении повседневных вопросов, поддерживают пожилых и маломобильных граждан, заботятся об экологии, участвуют в патриотических акциях.
Директор департамента внутренней политики Сергей Советников высоко оценил работу добровольцев и вручил знаки отличия за вклад в развитие волонтерства.
Ученица школы № 26 Марина Войцеховская попала в ряды добровольцев случайно - по приглашению подруги. Со временем девушка поняла, что волонтерство захватило ее полностью: на протяжении трех лет Марина является участницей проекта «Доктор клоун».
- Я детский волонтер — аниматор, диджей, гример. Мы проводим праздники для детей, которые особенно нуждаются в тепле: для малышей с ограниченными возможностями здоровья, для ребят, чьи отцы сейчас находятся на спецоперации. Мы стараемся подарить им эмоции и помочь почувствовать себя счастливыми. Я благодарю нашего руководителя Светлану Инявкину и безумно рада, что работаю в проекте с такими классными ребятами, - рассказывает Марина.
Южносахалинка Татьяна Стишенко более двух лет волонтер проекта «Забота. Защита. Уважение». Вместе с командой единомышленников она обходит квартиры и жилые дома, узнавая у людей, нужна ли им дополнительная поддержка.
- В этот проект меня привело доброе сердце и желание помочь окружающим людям. Времени эта деятельность отнимает немного, но очень наполняет энергией, - добавляет южносахалинка.
Также знаков отличия были удостоены сотрудники департамента централизованных закупок, которые активно помогают участникам специальной военной операции, приобретая необходимые вещи для бойцов. Их вручил вице-мэр Дмитрий Хайбриев. Добавим, в планах — наградить почетными знаками горожан, в числе которых сотрудники администрации города, муниципальных учреждений, внесших свой вклад в развитие волонтерства.
Отметим, почетный знак отличия «Доброволец Сахалинской области» учрежден губернатором Валерием Лимаренко. Волонтерское движение получает всестороннюю поддержку со стороны главы региона, администрации города и мэра Сергея Надсадина. Такое системное внимание способствует активному развитию добровольческих инициатив и реализации множества социально значимых проектов.
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