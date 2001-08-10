В Южно-Сахалинске состоялось ежегодное августовское совещание
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 500 человек приняли участие в ежегодном августовском совещании работников городской сферы образования. Главный итог пленарной сессии и семи тематических площадок – формирование единой воспитательной среды, а также запуск трех новых проектов в дошкольном образовании.
Августовское педсовещание открылось в зале «Симфония» с видеообращения главы Минпросвещения страны Сергея Кравцова. Участников встречи также поприветствовала вице-мэр областного центра Елена Федорова, отметив особую роль учителей в развитии и трансформации города.
– Образование – основа успешного будущего города. Наша задача сегодня – сделать так, чтобы дети в Южно-Сахалинске получали конкурентное образование в родном городе. Команда администрации вместе с правительством области комплексно развивает инфраструктуру, создавая современные школы, детские сады. Сегодня мы выстраиваем для каждого ребенка четкий путь к успеху: от школьной скамьи до получения высшего образования в Южно-Сахалинске, – рассказала Елена Федорова.
В ходе официальной части мероприятия вице-мэр вручила муниципальные знаки отличия в сфере образования «Прорыв года» коллективу школы № 31 под руководством директора Татьяны Бережной, а также детскому саду № 5 «Полянка» во главе с заведующей Викторией Курчатовой.
Премией «Школа одаренных детей» наградили:
– школу № 26 (директор Лира Кочергина);
– лицей № 1 (директор Ольга Меркулова);
– лицей № 2 (директор Римма Наймановская);
– гимназию № 3 (директор Татьяна Валуйских);
– детский технопарк «Кванториум» при гимназии №3 (начальник Светлана Костюк).
Важность развития сферы образования подчеркнула заместитель председателя Городской Думы Татьяна Рудакова. В торжественной обстановке она вручила «Премии поддержки» девяти лучшим педагогам школ и детских садов города.
Одним из спикеров пленарного заседания стала директор департамента образования Светлана Мирова. Вместе с коллегами она подвела итоги работы семи площадок, которые действовали на базе гимназии №3. В течение дня там проходили обсуждения на профильных секциях, которые затронули ключевые аспекты городской сферы образования: от вопросов профессионального роста до воспитания молодежи.
Так, участники площадки «Воспитание в парадигме преемственности всех уровней образования» подробно обсудили реализацию сквозной воспитательной вертикали на примере проектов «Орлята», «Традиции. Духовность. Возрождение» и казачьего направления, сформулировав конкретные шаги по устранению барьеров в обучении детей. В рамках стратегической сессии «Качество образования 360°» участники рассмотрели учебный процесс как целостную систему и сформировали предложения по его улучшению на следующий год.
Параллельно на площадке «Детский сад – пространство роста и творчества» подвели итоги Года дошкольного образования и анонсировали запуск трех новых проектов: «Шаг навстречу: бесшовный переход», «Инженерный компас» и «Добрые и Орлята: ценности нового поколения». Вопросы поддержки профессионального сообщества подняли на площадках «Развитие педагога», посвященной защите чести и достоинства работников, и «Учительская 2.0. Время молодых», направленной на мотивацию молодых специалистов. Перспективы профориентации, развитие предпрофильной подготовки, создание креативного кластера и взаимодействие с СахГУ в рамках курса «Россия – мои горизонты» стали главными темами площадки «Планета Сахалин».
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