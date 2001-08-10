Сотрудники «РВК-Сахалин» устроили праздник для будущих первоклассников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Водоканал устроил праздник для детей сотрудников, которые 1 сентября станут первоклассниками. В преддверии нового учебного года сотрудники «РВК-Сахалин» организовали для них праздник.
«Наша задача – формировать комфортные условия работы для наших сотрудников. Молодые родители, дети которых вот-вот впервые переступят школьный порог, в эти дни испытывают особую тревогу и волнение. Мы хотели дать возможность родителям чуть отвлечься, а их детям – настроиться на новый ответственный период жизни», - отметил руководитель центра непрерывных улучшений «РВК-Сахалин» Артур Османов.
Для ребят подготовили конкурсы на школьную тематику. Особое внимание уделили командообразованию. В игре «Собери портфель» ребята соревновались в скорости и точности при выборе необходимых школьных принадлежностей. Конкурс «Передай ручку» научил будущих первоклассников важности взаимопомощи и коллективного взаимодействия.
В завершение праздника участники получили сладкие подарки, сертификаты для покупки необходимых школьных принадлежностей и дипломы первоклассника — символическое напутствие в новый этап их жизни.
«Мы поддерживаем разнонаправленные инициативы наших сотрудников – экологические, волонтерские, спортивные, и конечно, праздничные активности. Ведь нам важно не только вместе работать, но и разделять радостные и ответственные моменты жизни. Работа в водоканале – это больше, чем работа», - отметила директор по персоналу "РВК-Сахалин" Юлия Тимофеева.
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