В селе Горное полным ходом идёт строительство сквера «Буревестник»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Горное Курильского района полным ходом идёт строительство нового общественного пространства – сквера «Буревестник». Работы по благоустройству ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацроекта «Инфраструктура для жизни», созданного по решению Президента РФ Владимира Путина.
На данный момент уже нанесена основная разметка пешеходных дорожек, уложено свыше 80% брусчатки, для удобства отдыхающих установлены скамейки.
– Местная детвора уже присматривает место для прогулок и с интересом наблюдает за преображением, а самые смелые даже пробуют кататься на велосипедах по новым дорожкам. Сквер, без сомнения, станет настоящим украшением села и любимым уголком для отдыха местных жителей и гостей. Новое пространство – заслуженная награда горновчанам за их неравнодушие и желание сделать своё село красивым и комфортным для проживания, – поделился глава Курильского района Константин Истомин.
Проект первого этапа строительства сквера «Буревестник» в 2025 году стал победителем голосования по выбору объектов благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». По итогам голосования, которое проводилось уже в этом году, безоговорочным победителем стал проект второго этапа строительства.
– Окончательное завершение благоустройство ещё впереди, но уже наглядно видно, насколько преобразилась территория, где раньше был пустырь. Благоустройство – это фундаментальный вклад в качество жизни людей, особенно в наших уникальных островных условиях. Когда человек выходит из дома на освещённую аллею с удобными скамейками, где безопасно гуляют дети, у него меняется самоощущение, отношение к своему дому, к своей малой родине. Для Курил, где климат диктует свои суровые правила, создание таких комфортных общественных пространств имеет колоссальное значение, – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
В 2026 году на Сахалине и Курилах реализуются 28 проектов-победителей федерального голосования. Параллельно ведутся работы на 8 территориях, чьи проекты одержали победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства. С 2019 года (с момента старта нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни») в регионе уже обновлено более 200 общественных пространств.
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