Южносахалинец на спорткаре задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дежурным экипажем ГАИ Отдела МВД России «Анивсккий», несшим службу на автодороге Южно-Сахалинск – Холмск для проверки документов был остановлен спортивный легковой автомобиль.

В ходе общения с 36-летним жителем областного центра, управлявшим транспортным средством, у полицейских возникли подозрения, что водитель не трезв и находится под воздействием запрещенных веществ. В соответствии с регламентом мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Дальнейшая проверка по базам данных показала, что водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения аналогичного освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

По результатам проведённого медицинского освидетельствования в биологических анализах водителя было обнаружено запрещенное вещество – тетрагидроканнабинол - психоактивное вещество, входящее в состав каннабиноидов и указывающее на состояние наркотического опьянения.

В связи с выявленными обстоятельствами и наличием предыдущего административного наказания за аналогичное правонарушение, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ - "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

Спортивный автомобиль, которым управлял задержанный, был изъят и помещен на специализированную стоянку.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.