За три дня на Сахалине произошло четыре ДТП с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие три дня – 28, 29 и 30 августа 2026 года – на дорогах Сахалинской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых имеются пострадавшие. Параллельно инспекторы провели масштабные профилактические мероприятия и выявили 351 факт нарушения правил дорожного движения. Основной массив нарушений связан с управлением транспортом в нетрезвом виде, отсутствием водительских прав и несоблюдением технических норм.

За указанный период полицейские задержали и отстранили от управления 12 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. Ещё 36 автомобилистов не имели права управления транспортными средствами или были лишены этого права по решению суда – всех их также отстранили от вождения. Кроме того, инспекторы привлекли к ответственности 18 водителей за тонировку стёкол, не соответствующую нормативам, и 11 – за технические неисправности машин. Пять нарушителей допустили выезд на встречную полосу, шесть управляли незарегистрированными автомобилями, 12 человек нарушили правила остановки и стоянки, а четверо – правила перевозки пассажиров.

В числе привлечённых оказались и два пешехода, которые нарушили ПДД. Также сотрудники Госавтоинспекции составили 32 административных материала на водителей, не уплативших вовремя ранее выписанные штрафы по линии ведомства. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, все задержанные автомобили – всего 36 машин – поместили на специализированную стоянку. Всего же за три дня инспекторы пресекли 351 нарушение, а каждое ДТП с пострадавшими сейчас находится в стадии разбирательства.