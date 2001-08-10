Кадровый центр Сахалина оказал с начала года более 380 мер поддержки участникам СВО и их семьям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это почти на 10% больше, чем годом ранее. Самой востребованной стала профориентация — ее получили 216 ветеранов и их родных.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из приоритетов работы правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко. В регионе для ветеранов действует комплекс мер, которые помогают вернуться к мирной жизни, решить социальные вопросы и продолжить профессиональный путь.

На втором месте среди оказанных услуг — социальная адаптация: этой мерой воспользовались 67 человек. Еще 35 участников СВО и их близких получили психологическую поддержку.

С участниками СВО и их семьями работают персональные карьерные консультанты. Они помогают оценить профессиональный опыт и навыки, подобрать вакансии, подготовиться к собеседованию, пройти обучение или повысить квалификацию. Тем, кто хочет работать на себя, специалисты помогают подготовиться к запуску собственного дела.

«С начала года за помощью в поиске работы к нам обратились 240 участников СВО и членов их семей, 179 уже трудоустроены. Еще 78 человек направлены на профессиональное обучение — 42 участника ветерана и 36 их родных. В том числе подготовка проходит по программам национального проекта „Кадры“, запущенного по инициативе Президента России Владимира Путина. Для нас важно, чтобы помощь приводила человека к конкретному результату — новой работе, повышению квалификации или собственному делу», — рассказала директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Участники спецоперации и их близкие осваивают профессии водителя погрузчика, оператора котельной, охранника, электрогазосварщика, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по ремонту автомобилей. Среди программ также — специалист по кадрам, делопроизводитель, младший воспитатель, младшая медицинская сестра и повар.

Подробную информацию о мерах поддержки в сфере занятости участники СВО и члены их семей могут получить в любом Кадровом центре Сахалинской области, а также на портале «Работа России».

Материал: Кадровый центр Сахалинской области.