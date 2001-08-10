09:34, | Новости политики Сахалина и Курил
Волонтеры выступили за расширение гуманитарных миссий в регионах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На встрече руководства «Единой России» с волонтёрами рассмотрели результаты работы добровольческих лагерей и задачи по развитию гуманитарных миссий. В числе проектов, деятельность которых была представлена участниками, — «Дагестанский рубеж», «Курский рубеж» и «Белгородский рубеж».
Волонтёры внесли предложения по совершенствованию работы. В частности, они обозначили необходимость продолжения специализированных тренингов и подготовки добровольцев, упрощения процедур привлечения новых участников и расширения гуманитарных миссий в регионах.
Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев отметил востребованность добровольческой помощи в различных сферах. По его словам, волонтёры работают не только в связи с событиями СВО, но и оказывают содействие при пожарах, подтоплениях и оползнях. Среди направлений деятельности он также выделил помощь пострадавшим в Дагестане и работы по очистке Черноморского побережья.
«Результат — это благодарность людей. Они видят, что вы в нужный момент оказываетесь рядом и помогаете тем, что необходимо», — заявил Якушев.
Он отметил, что добровольческое движение объединяет людей независимо от возраста, профессии и социального статуса. Возраст участников составляет от 18 до 77 лет, среди них — более 30 участников СВО.
Военкор, Герой России Евгений Поддубный подчеркнул общественную значимость добровольчества и необходимость его дальнейшего развития. Он отметил собственный опыт координации Российской гуманитарной миссии на Донбассе.
«Роль волонтёров невозможно переоценить. Это явление выходит далеко за рамки простого знакомства или взаимовыручки. Это одна из тех главных особенностей, которая делает нас единой страной», — сказал Поддубный.
Якушев поддержал предложения волонтёров и выразил благодарность МЧС России, Росмолодёжи, ФМБА, а также специалистам по беспилотным системам и инженерной подготовке за содействие в обучении добровольцев.
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