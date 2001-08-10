Два медведя на водопое попали в фотоловушку на Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Северо-Курильска поделился уникальными кадрами из дикой природы. Фотоловушка запечатлела сразу двух медведей, пришедших на водопой, пишет astv.ru.

Прилично упитанные хищники показались перед камерой ближе к полуночи: побродили по водоёму, немного похлебали воды и ушли дальше по своим медвежьим делам.

Уточняется, что кадры снимали в нескольких километрах от города - в естественной для косолапых среде обитания.