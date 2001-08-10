Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2026
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Инспекторы ДПС нашли наркотики в носке у 37-летнего водителя в Южно-Сахалинске
13:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Инспекторы ДПС нашли наркотики в носке у 37-летнего водителя в Южно-Сахалинске

Инспекторы ДПС нашли наркотики в носке у 37-летнего водителя в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники Госавтоинспекции пресекли очередной факт незаконного хранения наркотического средства. Во время несения службы инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС остановили автомобиль Nissan AD в районе дома № 1 на улице Больничной.

При проверке документов внимание правоохранителей привлекло необычное и явно нервное поведение 37-летнего водителя. Инспекторы не оставили это без внимания. В ходе личного досмотра в левом носке мужчины обнаружили сверток с порошкообразным веществом белого цвета. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Проведённое исследование подтвердило: изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном, массой 0,72 грамма. В отношении мужчины отделом дознания УМВД России «Южно-Сахалинск» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение наркотических средств.

 

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