Восемь сахалинских дворов обновят по федеральной программе до конца сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области завершается благоустройство придомовых территорий в рамках федеральной программы «Дальневосточные дворы». На сегодняшний день работы полностью закончили в Южно-Сахалинске, Долинске и Невельске. В высокой степени готовности находятся дворы в Корсакове, Холмске и Углегорске. Все объекты планируют сдать до конца сентября. Всего в течение года по программе обновят восемь дворов, а за всё время её реализации привели в порядок уже 146 придомовых территорий.

В Южно-Сахалинске обновили двор между домами №14 и №16 на улице Тихоокеанской. Там полностью заменили асфальт на проезжей части, обустроили пешеходные дорожки, высадили деревья и кустарники, разбили газон, установили урны и лавочки, оборудовали площадку для сушки белья и проложили ливневую канализацию. Во дворе появились элементы ландшафтного дизайна. Особое внимание уделили безопасности и созданию безбарьерной среды для маломобильных жителей. В Долинске комфортнее стало жителям домов №9 и 9А по улице Вилкова: здесь расширили парковку, проложили новые пешеходные дорожки, установили скамейки, высадили более 20 молодых клёнов, нанесли разметку и смонтировали уличное освещение. Жители отметили, что при планировании учли их пожелания по парковочным местам.

В Холмске завершают капремонт дворов домов №14 и №16 по улице Портовой – подрядчик уже заасфальтировал тротуары и почти закончил площадку для отдыха. В Корсакове в этом году новый облик получит двор на Зелёной, 5, а ранее современные пространства появились по адресам: Второй микрорайон, 3, Лермонтова, 3, Советская, 32 и 34, Нагорная, 9 и Корсаковская, 23. Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, каждый объект создают по индивидуальному дизайн-проекту с учётом интересов жителей разного возраста и мобильности. Финансирование идёт за счёт Единой президентской субсидии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также областного бюджета. Все проекты согласуют с местными жителями, чтобы дворы становились настоящими центрами притяжения.