Троих нетрезвых водителей задержали на Сахалине 1 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 сентября 2026 года на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 91 нарушение Правил дорожного движения. В числе задержанных – три водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, их отстранили от управления. Ещё шесть автомобилистов не имели прав на вождение либо были лишены такого права по решению суда.

К административной ответственности привлекли также других нарушителей. Один водитель управлял незарегистрированным транспортным средством, восемь – ездили с тонировкой на стёклах, два – с техническими неисправностями, два – нарушили требования дорожных знаков или правила стоянки, два – нарушили правила перевозки детей, один – не предоставил преимущество пешеходу. Кроме того, сотрудники оформили 16 административных материалов на водителей, которые не уплатили штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, шесть автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку. Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2438 нарушений Правил дорожного движения. Всего за сутки инспекторы пресекли 91 нарушение, а камеры выявили более 2,4 тысячи случаев несоблюдения ПДД.