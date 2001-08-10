Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 сентября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке открылась книжная выставка «Писатели-юбиляры». Экспозиция приурочена к знаменательным датам выдающихся авторов, которые отмечаются этой осенью. Посетители смогут познакомиться с творчеством шести классиков мировой литературы – Фёдора Достоевского, Герберта Уэллса, Стефана Цвейга, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Роальда Даля и Кристине Нёстлингер.

На выставке представлены всемирно известные произведения: роман «Преступление и наказание», фантастический роман «Война миров», биографическая книга «Мария Антуанетта», «Великий Гэтсби», повесть «Чарли и шоколадная фабрика» и «Рыжеволосая Фредерика». Организаторы подготовили литературу как на русском, так и на английском языке – это даёт читателям возможность обратиться к оригиналам текстов. По окончании экспонирования все книги останутся в фонде библиотеки: их можно будет читать в зале или брать на дом.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, выставка расположена в Информационном центре международного сотрудничества на втором этаже и продлится до 30 ноября. Вход свободный для всех желающих.