Тихоокеанское
информационное агентство
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09:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

16 водителей без прав и четверо пьяных: сутки на дорогах Сахалина

16 водителей без прав и четверо пьяных: сутки на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано ДТП с погибшим.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 132 нарушения ПДД РФ:

Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 4 водителя, находившиеся за рулём в состоянии опьянения.

Кроме этого, задержаны 16 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

1 водитель - управляющий транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке;

7 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

4 водителя - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей;

3 водителя - за выезд на встречную полосу;

5 водителей - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств; 

1 водитель - за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции;

1 водитель - нарушивший правила перевозки детей;

2 водителя - за непредоставление преимущества в движении пешеходам; 

2 водителя - за перевозку детей без детского удерживающего устройства;

Составлен 21 административный материал на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 6 автомобилей.

Стационарными комплексами фото-, видеофиксации зафиксировано 3885 нарушений Правил дорожного движения.

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