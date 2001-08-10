16 водителей без прав и четверо пьяных: сутки на дорогах Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано ДТП с погибшим.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 132 нарушения ПДД РФ:
Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 4 водителя, находившиеся за рулём в состоянии опьянения.
Кроме этого, задержаны 16 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
1 водитель - управляющий транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке;
7 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;
4 водителя - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей;
3 водителя - за выезд на встречную полосу;
5 водителей - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
1 водитель - за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции;
1 водитель - нарушивший правила перевозки детей;
2 водителя - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;
2 водителя - за перевозку детей без детского удерживающего устройства;
Составлен 21 административный материал на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированную стоянку 6 автомобилей.
Стационарными комплексами фото-, видеофиксации зафиксировано 3885 нарушений Правил дорожного движения.
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