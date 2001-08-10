В России закрепили порядок рассмотрения заявлений о неполной занятости
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 сентября 2026 года в России вступило в силу изменение в Трудовой кодекс, которое регламентирует сроки принятия работодателем решения по заявлению сотрудника о переходе на неполный рабочий день, сообщает ТАСС.
Теперь руководитель обязан вынести решение по такому обращению не позднее пяти рабочих дней с момента его получения. Ранее законодательство не устанавливало чётких временных рамок для ответа работодателя – срок оставался на усмотрение сторон или регулировался внутренними актами компании.
Поправка внесена в часть вторую статьи 93 Трудового кодекса РФ. Согласно новому предписанию, работодатель принимает решение о неполном рабочем времени на основании письменного заявления сотрудника в указанный пятидневный срок. При этом обязанность устанавливать такой режим труда сохраняется для отдельных категорий граждан. Речь идёт о беременных женщинах, а также об одном из родителей (опекунов, попечителей), воспитывающих ребёнка в возрасте до 14 лет, или ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет – для них неполный день устанавливается в обязательном порядке при наличии соответствующего заявления.
Нововведение направлено на защиту прав работников и устранение правовой неопределённости. Теперь сотрудник может рассчитывать на конкретный срок ответа, а работодатель – на чёткий регламент для внутреннего делопроизводства. Изменение не затрагивает иные условия труда и не отменяет действующих гарантий для льготных категорий.
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