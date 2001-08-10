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Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Президент ТПП Сахалинской области Галина Дзюба выступила спикером на сессии «Мультипликативный эффект креативного бизнеса и социальных инвестиций» в рамках деловой программы XI Восточного экономического форума.
Модератором дискуссии выступил Валерий Гончаров, руководитель направления Департамента развития территорий АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
В своём выступлении Галина Дзюба представила созданный при поддержке ТПП Сахалинской области специализированный фонд целевого капитала «Маяки Сахалина» - первый в регионе территориальный эндаумент, учреждённый в феврале 2026 года. Фонд ориентирован на системную поддержку проектов в сфере культуры, образования и креативных индустрий.
Как отметила Галина Дзюба, идея создания фонда была сформирована в ходе акселерационной программы «Потенциал 25» на Форуме креативных индустрий в Якутске в мае 2025 года при поддержке КРДВ.
В сентябре 2025 года на юбилейном X ВЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве между КРДВ и ТПП Сахалинской области, а в феврале 2026 года фонд официально зарегистрирован.
Президент ТПП Сахалинской области подробно остановилась на трех ключевых направлениях программы фонда «Маяки 2030»: «Краски Сахалина» - поддержка креативных индустрий, культуры и народных художественных промыслов; «Будущее Сахалина» - образовательные проекты, профориентация и развитие спорта; «Мы - рядом» - помощь детям с тяжелыми заболеваниями (в частности, программа «Здоровая кожа») и поддержка экологических инициатив.
Особый интерес участников сессии вызвали представленные преимущества эндаумента для бизнеса. Галина Дзюба подчеркнула, что фонд планирует запустить инструменты софинансирования проектов НКО и прямую грантовую поддержку, а к 2030 году – вовлечь в креативные проекты более 3 тысяч жителей Сахалинской области.
По итогам дискуссии эксперты сошлись во мнении, что создание территориальных эндаументов – важный шаг для формирования устойчивой экосистемы поддержки креативных индустрий.
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