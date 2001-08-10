У сахалинца конфисковали автомобиль за езду в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорский городской суд рассмотрел дело 38-летнего местного жителя, который сел за руль в состоянии опьянения, хотя ранее уже привлекался к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

При остановке инспекторы ГИБДД зафиксировали в выдыхаемом воздухе 0,677 мг/л алкоголя – это превышает допустимую норму. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Суд назначил ему 180 часов обязательных работ и запретил управлять любыми транспортными средствами на два года. Кроме того, автомобиль «Тойота Виста Ардео», на котором передвигался нарушитель, конфисковали в доход государства.

Подсудимый полностью признал вину, и суд учёл это при назначении наказания – максимальный срок по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, приговор ещё не вступил в законную силу: осуждённый вправе обжаловать его в Сахалинском областном суде.