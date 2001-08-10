Сахалинец нанёс знакомой не менее пяти ножевых ранений и удерживал её в квартире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственные органы Следственного комитета России по Сахалинской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного удержания женщины в Южно-Сахалинске. Инцидент произошёл утром 1 сентября в одной из квартир на улице Физкультурной.

В отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), а также пунктам «в» и «г» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), рассказали ТИА «Острова» в региональном следкоме.

По версии следствия, фигурант незаконно удерживал 44-летнюю знакомую в квартире, где нанёс ей не менее пяти ножевых ранений. Потерпевшая доставлена в лечебное учреждение, её состояние уточняется.

Подозреваемого задержали в результате совместных действий сотрудников правоохранительных органов при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии. Следователи задержали фигуранта в порядке статьи 91 УПК РФ.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, а в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения.