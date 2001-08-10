Напоминания школьникам и родителям будет делать "Сферум"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Платформа «Сферум» запустила новую функцию автоматических уведомлений для школьников и их родителей. Сервис, получивший название «Напоминатель», призван освободить педагогов от рутинных коммуникативных задач в начале учебного года.
Как рассказал ТАСС руководитель группы VK, развивающей платформу «Сферум», Рустам Хайбуллов, каждый из более чем миллиона учителей в стране вынужден тратить время на массовые напоминания родителям о собраниях, сроках и организационных моментах. Новая функция позволит автоматизировать эти процессы, чтобы педагоги могли сосредоточиться непосредственно на обучении.
«Мы начали думать относительно того, можно ли снять функции напоминаний с учителя, педагога, чтобы он занимался педагогикой, а вот эту рутину забрать. Поэтому мы запустили сервис, который называется "Напоминатель"», - заявил Хайбуллов.
Функция обеспечивает автоматическое информирование родителей о регулярных событиях в образовательной жизни школы. Доступны готовые шаблоны уведомлений. В компании подчеркивают, что нововведение позволит снизить бюрократическую и коммуникативную нагрузку на педагогов, особенно в напряжённый период сентября.
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