Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у восточного побережья Итурупа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у восточного побережья острова Итуруп. По данным Сахалинского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук», подземный толчок произошёл 31 августа 2026 года в 20:19 по сахалинскому времени.

Эпицентр сейсмического события находился в 46 километрах восточнее острова Итуруп и в 49 километрах юго-восточнее села Рейдово. Глубина очага составила 79 километров, магнитуда — 4,4.

Как сообщили ТИА "Острова" в СФ ФИЦ ЕГС РАН, на самом Итурупе колебания могли ощущаться силой до 2 баллов. Существенных разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Угроза цунами не объявлялась.