Выставка «Сказки народов России» открылась в главной библиотеке Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 2 сентября состоялось открытие книжной выставки «Сказки народов России». Экспозиция подготовлена в рамках мероприятий, приуроченных к объявленному Президентом РФ Году единства народов России. Гостями мероприятия стали ученики Русской классической школы.

Школьникам продемонстрировали красочные иллюстрированные издания и рассказали о труде великих русских фольклористов — А.Н. Афанасьева, В.И. Даля и В.Я. Проппа. Участники познакомились с творческим наследием выдающихся иллюстраторов И.Я. Билибина, В.М. Васнецова и Т.А. Мавриной. В конце встречи дети собрали тематические пазлы с изображением знаменитых сказочных иллюстраций.

Экспозиция сформирована совместными усилиями отдела искусств, центра мобильного библиотечного обслуживания и Информационного центра международного сотрудничества. На полках представлены научные работы об изучении сказок с точки зрения фольклористики, классические собрания текстов Афанасьева и Даля, а также сборники фольклора бурят, жителей Урала, чукчей и крымских татар. Отдельный раздел посвящён сказкам коренных малочисленных народов Сахалина: нивхов, ороков и уйльта. В экспозиции можно найти сборники с иллюстрациями Билибина и издания на английском, китайском и корейском языках. Среди представленных книг выделяются «Большое собрание народных русских сказок в одном томе», «Сказки Сахалина» и англоязычное издание «Tales from russian folklore».

Данная экспозиция стала практическим воплощением инициативы губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко по укреплению межнационального согласия, направленной на развитие диалога, взаимопонимания и совместное сохранение культурного наследия.

Выставка развёрнута в зале имени А.П. Чехова на втором этаже и будет работать до 1 октября. Часть книг после экспонирования будет доступна для выдачи на дом, а с наиболее ценными экземплярами читатели смогут ознакомиться в режиме читального зала.