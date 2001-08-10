Выставка «Сказки народов России» открылась в главной библиотеке Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 2 сентября состоялось открытие книжной выставки «Сказки народов России». Экспозиция подготовлена в рамках мероприятий, приуроченных к объявленному Президентом РФ Году единства народов России. Гостями мероприятия стали ученики Русской классической школы.
Школьникам продемонстрировали красочные иллюстрированные издания и рассказали о труде великих русских фольклористов — А.Н. Афанасьева, В.И. Даля и В.Я. Проппа. Участники познакомились с творческим наследием выдающихся иллюстраторов И.Я. Билибина, В.М. Васнецова и Т.А. Мавриной. В конце встречи дети собрали тематические пазлы с изображением знаменитых сказочных иллюстраций.
Экспозиция сформирована совместными усилиями отдела искусств, центра мобильного библиотечного обслуживания и Информационного центра международного сотрудничества. На полках представлены научные работы об изучении сказок с точки зрения фольклористики, классические собрания текстов Афанасьева и Даля, а также сборники фольклора бурят, жителей Урала, чукчей и крымских татар. Отдельный раздел посвящён сказкам коренных малочисленных народов Сахалина: нивхов, ороков и уйльта. В экспозиции можно найти сборники с иллюстрациями Билибина и издания на английском, китайском и корейском языках. Среди представленных книг выделяются «Большое собрание народных русских сказок в одном томе», «Сказки Сахалина» и англоязычное издание «Tales from russian folklore».
Данная экспозиция стала практическим воплощением инициативы губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко по укреплению межнационального согласия, направленной на развитие диалога, взаимопонимания и совместное сохранение культурного наследия.
Выставка развёрнута в зале имени А.П. Чехова на втором этаже и будет работать до 1 октября. Часть книг после экспонирования будет доступна для выдачи на дом, а с наиболее ценными экземплярами читатели смогут ознакомиться в режиме читального зала.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:51 Сегодня Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:47 Сегодня Инспекторы ДПС нашли наркотики в носке у 37-летнего водителя в Южно-Сахалинске
08:55 Сегодня В России закрепили порядок рассмотрения заявлений о неполной занятости
09:34 Сегодня Восемь сахалинских дворов обновят по федеральной программе до конца сентября
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
09:00 26 Августа МТС и Министерство образования на Сахалине подписали соглашение о цифровом развитии образования и культуры
15:33 28 Августа Южносахалинец на спорткаре задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
13:04 7 Августа Следственные органы Сахалина раскрыли сеть организованной проституции
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 15:50 Сегодня Выставка «Сказки народов России» открылась в главной библиотеке Сахалина
- 10:42 Вчера Выставка "Писатели-юбиляры" открылась в главной библиотеке Сахалинской области
- 10:06 31 Августа Сахалинский молодежный книжный клуб "12 стульев" закрыл летний сезон
- 16:50 28 Августа Кадровый центр Сахалина оказал с начала года более 380 мер поддержки участникам СВО и их семьям
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?