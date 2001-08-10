Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2026
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В Углегорском районе загорелся автобус
09:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Углегорском районе загорелся автобус

В Углегорском районе загорелся автобус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Шахтёрске вечером 2 сентября загорелся автобус. Происшествие случилось на улице Интернациональной, пострадавших нет, сообщает astv.ru, ссылаясь на ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 18:09. Пожарные прибыли через две минуты. В это время открытым пламенем полыхал автобус.

"В 18:27 пожар ликвидировали на площади 10 квадратных метров. На месте работали 3 специалиста и единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.

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