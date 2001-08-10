09:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Углегорском районе загорелся автобус
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Шахтёрске вечером 2 сентября загорелся автобус. Происшествие случилось на улице Интернациональной, пострадавших нет, сообщает astv.ru, ссылаясь на ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 18:09. Пожарные прибыли через две минуты. В это время открытым пламенем полыхал автобус.
"В 18:27 пожар ликвидировали на площади 10 квадратных метров. На месте работали 3 специалиста и единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.
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