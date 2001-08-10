Троих нетрезвых и 16 водителей без прав задержали на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 2 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 90 нарушений Правил дорожного движения. Инспекторы задержали и отстранили от управления троих водителей, находившихся за рулём в состоянии опьянения, а также 16 автомобилистов, которые не имели прав на вождение либо были лишены такого права по решению суда.
Помимо этого, к административной ответственности привлекли нескольких нарушителей. Три водителя управляли незарегистрированными транспортными средствами, шесть – ездили с тонировкой на стёклах, три – нарушили требования дорожных знаков или правила стоянки, семь – нарушили правила перевозки детей. Также сотрудники оформили восемь административных материалов на водителей, не оплативших вовремя штрафы по линии Госавтоинспекции.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, восемь автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку. Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 3070 нарушений Правил дорожного движения. Всего за сутки инспекторы пресекли 90 нарушений, а камеры выявили более трёх тысяч случаев несоблюдения ПДД.
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