Троих нетрезвых и 16 водителей без прав задержали на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 2 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 90 нарушений Правил дорожного движения. Инспекторы задержали и отстранили от управления троих водителей, находившихся за рулём в состоянии опьянения, а также 16 автомобилистов, которые не имели прав на вождение либо были лишены такого права по решению суда.

Помимо этого, к административной ответственности привлекли нескольких нарушителей. Три водителя управляли незарегистрированными транспортными средствами, шесть – ездили с тонировкой на стёклах, три – нарушили требования дорожных знаков или правила стоянки, семь – нарушили правила перевозки детей. Также сотрудники оформили восемь административных материалов на водителей, не оплативших вовремя штрафы по линии Госавтоинспекции.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, восемь автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку. Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 3070 нарушений Правил дорожного движения. Всего за сутки инспекторы пресекли 90 нарушений, а камеры выявили более трёх тысяч случаев несоблюдения ПДД.