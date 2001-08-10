Семейную выплату в Сахалинской области получили три тысячи родителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 июня Социальный фонд России начал принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату, и на сегодняшний день специалисты уже одобрили пособие более чем трём тысячам родителей на Сахалине и Курилах. Эта мера поддержки адресована именно работающим родителям и привязана к уплате налога на доходы физических лиц – таким образом государство поддерживает тех, кто работает официально и получает «белую» зарплату. Сентябрь станет последним месяцем приёма заявлений, поэтому семьям с детьми важно не пропустить этот срок.
Кто именно может претендовать на выплату? Законодатели адресовали её родителям, усыновителям, опекунам или попечителям, которые воспитывают двух и более детей. При этом дети должны быть не старше 18 лет, а если они учатся очно – то возраст увеличивается до 23 лет. Доход семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум на душу населения в регионе – это 36 175,5 рубля на каждого члена семьи. Специалисты Отделения оценивают доходы за весь 2025 год – с января по декабрь, берут все поступления до вычета налогов, делят на 12 месяцев и на количество членов семьи.
В расчёт идут зарплата, доходы от бизнеса, пенсии, пособия, проценты по вкладам, алименты и даже единое пособие, если семья его получала. Но некоторые виды доходов, например выплаты по социальному контракту, не учитывают. При оценке нуждаемости применяют и имущественные критерии, аналогичные правилам для единого пособия: семье разрешают владеть одной квартирой или домом, а если помещений несколько – общая площадь не должна превышать 24 квадратных метра на человека для квартир и 40 метров – для домов. Также допускается наличие одного автомобиля.
Размер самой выплаты рассчитывают по специальной формуле: берут разницу между суммой фактически начисленного НДФЛ с доходов заявителя за год, предшествующий году обращения, и налогом, который начислили бы с этого же дохода по ставке 6%. Проще говоря, сначала определяют доход за год, с которого уплатили НДФЛ, затем вычисляют налог без учёта вычетов – на детей, ипотеку или лечение, после чего с той же суммы считают налог по 6-процентной ставке. Из фактического НДФЛ вычитают налог по ставке 6%, и полученная разница и есть размер ежегодной семейной выплаты.
Приём заявлений стартовал 1 июня и завершится в конце сентября. Подать заявление можно через портал Госуслуг, лично в клиентской службе Отделения Социального фонда по Сахалинской области или в любом МФЦ. Причём подать заявление вправе оба родителя, если они оба официально работали и получали доход в 2025 году. Срок рассмотрения заявления составляет до 10 рабочих дней, а при положительном решении фонд перечислит деньги в течение следующих 5 рабочих дней. В следующем году для получения пособия потребуется подать новое заявление – автоматически выплату не продлят.
Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении Социального фонда России по Сахалинской области, при возникновении вопросов сахалинцы и курильчане могут обратиться за консультацией по бесплатному телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01, а также через официальные аккаунты Отделения в соцсетях или в клиентских службах.
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