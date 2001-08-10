Жительница Южно-Сахалинска обворовала магазин спорттоваров и алкомаркет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции установили подозреваемую в совершении двух краж. Первый эпизод произошёл в магазине спортивных товаров. Женщина вошла под видом покупательницы, выбрала товар и прошла в примерочную кабину, расположенную вне зоны видимости камер.

Там она часть вещей надела на себя, остальное спрятала в сумку и покинула магазин. Похищенное позже продала прохожему, причинив ущерб на 12 400 рублей.

Во втором случае подозреваемая заглянула в магазин алкогольной продукции, взяла две бутылки шампанского, убедилась, что за ней никто не наблюдает, спрятала их в сумку и ушла. Алкоголь она также сбыла неизвестному лицу, ущерб составил 12 125 рублей.

Общая сумма ущерба от двух краж превысила 24 тысячи рублей. По обоим фактам возбудили уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.