Сахалинцы провели акцию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошла патриотическая акция «Мы за мир!», приуроченная ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Мероприятие организовали сотрудники Сахалинского регионального центра Президентской библиотеки совместно с волонтёрами Сахалинской областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Тарасова. Специалисты и добровольцы поздравили гостей и жителей областного центра, вручили им информационные буклеты, которые подробно рассказывают о ходе событий, приблизивших победу над Японией и завершение мировой войны. Главная цель акции – сохранить память о подвиге ветеранов, освобождавших Сахалин и Курильские острова.

Погрузиться в историю тех лет можно на портале Президентской библиотеки – там в открытом доступе размещён масштабный комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов о Второй мировой войне. Коллекция охватывает все этапы конфликта – от предыстории 1933–1938 годов и периода накануне Великой Отечественной войны до её ключевых сражений и заключительного этапа с 7 ноября 1944 года по 3 сентября 1945 года.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, библиотека предоставляет своим пользователям бесплатный доступ к ресурсам Президентской библиотеки. Узнать подробнее о возможностях портала и работе с архивами можно в Региональном центре Президентской библиотеки на третьем этаже СахОУНБ. Все желающие могут изучить первоисточники и глубже понять историческое значение освобождения Сахалина и Курил.