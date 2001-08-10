Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области напоминает жителям региона о правилах утилизации элементов питания и ртутьсодержащих ламп. Эти меры направлены на обеспечение экологической безопасности, предотвращение загрязнения окружающей среды и соблюдение требований федерального законодательства.
Размещение отработанных батареек и люминесцентных ламп в контейнерах для коммунальных отходов недопустимо. Данные изделия не относятся к твёрдым коммунальным отходам из-за высокой токсичности и подлежат обязательной передаче специализированным организациям для обезвреживания.
Под влиянием внешней среды корпуса элементов питания подвергаются коррозии, что приводит к нарушению герметичности и утечке агрессивных веществ. Попадание тяжёлых металлов в почву и грунтовые воды влечёт загрязнение экосистемы. При перевозке вместе с ТКО вытекающий кислотный состав повреждает коммунальную технику, а контакт металлических частей под нагрузкой может спровоцировать короткое замыкание и возгорание внутри мусоровоза.
«Для удобства островитян во всех муниципальных образованиях развернута сеть мест накопления отработанных элементов питания и ртутьсодержащих ламп, которые находятся в офисах управляющих организаций. Реестр ближайших точек приёма опубликован на сайте министерства ЖКХ Сахалинской области и регулярно актуализируется», — отметила директор департамента организации обращения с ТКО министерства Виктория Огиенко. Дополнительные пункты приёма функционируют на базе торговых, социальных и спортивных центров региона.
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