Тихоокеанское
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3 Сентября 2026
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10:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня в Синегорске и Березняках проходит выездная торговля

Сегодня в Синегорске и Березняках проходит выездная торговля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Синегорске и Березняках сегодня пройдет выездная торговля. Торговые точки будут работать:

Синегорск, ул. Коммунистическая, 42 - с 10:00 до 15:00: В продаже – яйца, мясо птицы, рыбная продукция, сыры и колбасные изделия.

Березняки, ул. Зелёная, 20а - с 10:00 до 14:00. В продаже – яйца и мясо птицы от «Птицефабрики «Островная».

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