Новый комплекс по утилизации древесных отходов заработал в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске начала работу производственная база ООО «Эко Ресурс», предназначенная для переработки древесно-растительных отходов и производства органических удобрений. Инвестиционный проект реализовали в рамках соглашения между правительством Сахалинской области и администрацией города при поддержке профильных ведомств – предприятию предоставили земельный участок без торгов. Новый комплекс решает одну из острых экологических задач региона – утилизацию скошенной травы, веток, листвы и других растительных остатков, которые образуются во время сезонного благоустройства территорий. Сырьё перерабатывают методом компостирования в плодородный грунт, мульчу и удобрения – их затем используют для озеленения города и нужд сельского хозяйства.

Запуск объекта – практический вклад в достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, ввод базы позволяет уйти от захоронения органики на полигонах и перейти к циклической экономике: отходы благоустройства становятся вторичным ресурсом, который возвращается обратно в городскую среду. Первый заместитель министра ЖКХ Александр Ли отметил, что развитие таких высокотехнологичных производств – приоритет для региона.

Производственная площадка открыта для сотрудничества с управляющими компаниями, муниципальными учреждениями и частными подрядчиками. База принимает порубочные остатки, спилы, стволы и крупные ветки, скошенную траву, опавшие листья и иную растительную массу. Адрес: Южно-Сахалинск, улица Керамическая, 9/1. Часы работы: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00. Юридические лица и индивидуальные предприниматели взаимодействуют с предприятием на договорной основе: необходимо направить предварительную заявку на почту 30-30-95@mail.ru и внести 100% предоплату за заявленный объём. По факту приёма выдаётся акт приёма-передачи, подтверждающий легальную утилизацию отходов для предоставления в надзорные органы.