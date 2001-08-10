Исследование ВТБ: на Дальнем Востоке живут самые технологически продвинутые пенсионеры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Клиенты ВТБ на Дальнем Востоке чаще и активнее, чем в других регионах России, пользуются цифровыми сервисами банка. Кроме того, ДФО - один из лидеров по уровню цифровизации населения. Об этом эксперты ВТБ рассказали на ВЭФ 2026.

ВТБ провел исследование активности клиентов в цифровом банке, в котором жители ДФО заняли первое место по частоте входа в приложение: в среднем каждый пользователь заглядывает в онлайн-банк 32 раза в месяц, а 43% - ежедневно утром, днем и вечером. Самый активный регион ДФО – Еврейская автономная область, населенный пункт – Айхал, а среди крупных городов – Владивосток.

Интересно, что именно в ДФО живут самые технологически продвинутые пенсионеры: почти 85% клиентов старше 55 лет как минимум раз в месяц совершают операции онлайн (против 79% в среднем по России).

Кроме того, дальневосточники чаще всех остальных россиян оформляют банковские продукты онлайн, а не в отделениях. По этому показателю они обогнали население ЦФО и СЗФО. Также они занимают 2 место по среднему чеку основных банковских продуктов после центральной России: берут самые дорогие ипотеки и кредиты наличными, а также больше хранят на депозитах и накопительных счетах.