Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Итурупа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Утром 4 сентября 2026 года в 07:20 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр подземных толчков находился в 69 километрах к юго-востоку от острова Итуруп, координаты очага – 44,5 градуса северной широты и 148,2 градуса восточной долготы. Глубина залегания очага составила 66 километров.
Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», на самом Итурупе колебания земной поверхности могли достигать до 2 баллов. Такая интенсивность обычно не приводит к разрушениям, но может ощущаться жителями как лёгкое покачивание.
Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры на острове не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в регионе. Ближайшие населённые пункты – посёлки Курильского района – находятся вне зоны ощутимых толчков, за исключением самого Итурупа, где эффект был минимальным.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:31 Сегодня Новый комплекс по утилизации древесных отходов заработал в Южно-Сахалинске
09:04 Сегодня Сахалинцы провели акцию "Мы за мир" ко Дню победы над Японией
09:11 Сегодня Исследование ВТБ: на Дальнем Востоке живут самые технологически продвинутые пенсионеры
09:15 Сегодня Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Итурупа
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
15:33 28 Августа Южносахалинец на спорткаре задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения
16:50 28 Августа Кадровый центр Сахалина оказал с начала года более 380 мер поддержки участникам СВО и их семьям
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
13:04 7 Августа Следственные органы Сахалина раскрыли сеть организованной проституции
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 10:52 Сегодня В городском парке Южно-Сахалинска за год выпили более 140 тысяч стаканов минеральной воды
- 14:17 Вчера Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
- 18:30 2 Сентября Для клиентов Росводоканала действует акция с возвратом 5% за услуги водоснабжения и водоотведения
- 15:50 2 Сентября Выставка «Сказки народов России» открылась в главной библиотеке Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?