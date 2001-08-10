Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Итурупа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 4 сентября 2026 года в 07:20 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр подземных толчков находился в 69 километрах к юго-востоку от острова Итуруп, координаты очага – 44,5 градуса северной широты и 148,2 градуса восточной долготы. Глубина залегания очага составила 66 километров.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», на самом Итурупе колебания земной поверхности могли достигать до 2 баллов. Такая интенсивность обычно не приводит к разрушениям, но может ощущаться жителями как лёгкое покачивание.

Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры на острове не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в регионе. Ближайшие населённые пункты – посёлки Курильского района – находятся вне зоны ощутимых толчков, за исключением самого Итурупа, где эффект был минимальным.