В городском парке Южно-Сахалинска за год выпили более 140 тысяч стаканов минеральной воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В южной части парка имени Гагарина работает современный бювет – светлое общественное пространство, где забота о здоровье сочетается с эстетикой и комфортом. За последний год здесь выпили более 140 тысяч стаканчиков синегорской минеральной воды – это около 10 тысяч литров. Но главное не в цифрах: место начало формировать собственные традиции среди семей, молодёжи и старожилов.

Секрет популярности – в синтезе гостеприимства, визуальной лёгкости и современного дизайна. В павильоне установили кондиционеры, рядом варят кофе, интерьер дополняют сменные выставки сахалинских художников и видеопанели. Такой баланс между классической курортной культурой и актуальным форматом привлекает посетителей всех поколений.

Для молодёжи бювет – стильное арт-пространство, куда заходят случайно, удивляются дизайну и открывают для себя местную воду. Жители отмечают, что полезная привычка органично вписывается в ритм города: можно выпить воды без очередей, наслаждаясь интерьером и выставками. Реликтовая синегорская вода отличается особым вкусом с лёгкой солинкой – многие признаются, что раньше минералку не пили, а теперь она стала частью семейных ритуалов. Самые преданные гости – сахалинские долгожители, которые приходят со своими бутылочками, но часто заглядывает и молодёжь, и туристы. Городские гиды включают бювет в маршруты, а летом посещаемость парка огромна – свежие партии из Синегорска завозят два-три раза в неделю.

Секрет воды – в уникальном химическом составе: это редкий тип минеральных вод, богатых углекислотой и микроэлементами. Она благотворно влияет на обмен веществ, пищеварение, кроветворение и нервную систему, укрепляет иммунитет и помогает восстанавливаться после стрессов. Однако специалисты напоминают: вода лечебная, и в периоды обострений ЖКТ, при гипертонии или болезнях почек стоит проконсультироваться с врачом. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации города, бювет в парке Гагарина – не единственный в Южно-Сахалинске: сегодня работают три точки, включая «Горный воздух» и санаторий «Синегорские минеральные воды». Идея создания современных павильонов принадлежит губернатору Валерию Лимаренко – развитие сети отражает подход правительства и мэрии: забота о здоровье должна быть доступной и визуально приятной.