Камчатка, Сахалин, Курилы и Владивосток стали наиболее популярными направлениями у туристов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из трёх сравниваемых направлений Дальнего Востока россияне чаще всего выбирают Камчатку. Опрос также показал, сколько денег путешественники готовы потратить на поездку, сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на «Газету.Ru».

В целом на Дальний Восток хотели бы поехать 37% россиян. Среди конкретных направлений Камчатку выбрали 19% опрошенных, Сахалин и Курилы – 16%, а Владивосток и Приморье – 15%. Данные основаны на опросе сервиса Tutu.ru и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Путешественники, выбравшие полуостров, готовы потратить на поездку в среднем 118 тысяч рублей на человека – больше, чем те, кто предпочёл другие дальневосточные направления. Четверть опрошенных признались, что едут на Камчатку «за вкусом жизни», а половина назвала главной причиной желание увидеть необычную погоду.

Растёт и интерес к местным достопримечательностям – вулканические пески Камчатки хотели бы увидеть 37% опрошенных.