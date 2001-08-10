День Победы над Японией отметили в Южно-Сахалинске военным парадом и возложением цветов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске проходят торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы над милитаристской Японией и 81-й годовщине окончания Второй мировой войны. Праздничная программа началась с церемонии возложения цветов и гирлянд к Вечному огню на площади Славы. Участники почтили память павших героев минутой молчания.

Ключевым событием дня стал военный парад на Площади Победы. Почётными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции. В их числе — Николай Митрофанович Таранов, бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, ветеран, проживающий на Сахалине с 1963 года, воспитавший троих сыновей и занимающийся внуками и правнуками.

«Я прошёл концлагерь, служил в ракетной части на Сахалине, а после армии остался здесь навсегда. У меня большая семья, и я твердо знаю: счастье — не в деньгах, а в том, чтобы быть нужным своей Родине и защищать её, не верить тем, кто чернит нашу страну. Это я и хочу сказать сегодняшнему поколению», — поделился Николай Митрофанович.

В ходе мероприятий особо подчёркивалось историческое значение событий 1945 года. Ровно 81 год назад в ходе наступательной операции Красная Армия вернула Южный Сахалин и Курильские острова. В операции, занявшей 21 день, участвовало около 26 тысяч офицеров и солдат против 109 тысяч бойцов Японии. За мужество и героизм на Сахалинской земле 14 военнослужащих удостоены звания Героя Советского Союза, пятеро из них — посмертно. Их имена увековечены в названиях улиц и городов региона.

Вечером в 20.00 в парке культуры и отдыха имени Гагарина состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов, которые исполнят патриотические песни под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии под управлением Александра Лопатина.