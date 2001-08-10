На Сахалине водитель без прав вылетел на Toyota Vista в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 4 сентября в Ногликском районе произошло дорожно-транспортное происшествие – 30-летний водитель без прав съехал в кювет на автомобиле Toyota Vista и получил травмы. Авария случилась в 9 часов 30 минут на 586-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха.

По предварительным данным мужчина управлял иномаркой, не имея водительского удостоверения. Он двигался в южном направлении, но не справился с управлением, после чего машина покинула проезжую часть и оказалась в правом кювете по ходу движения.

В результате съезда водитель получил травмы различной степени тяжести. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, по данному факту полицейские уже проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют причины, которые привели к потере управления. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.